Cantando seus maiores sucessos, Pabllo Vittar colocou o Lollapalooza para ferver com show inédito

Prometeu e cumpriu! Atração do Lollapalooza Argentina, Chile e Brasil, Pabllo Vittar (27) fez mais um show especial na América Latina.

Neste sábado, 19, Pabllo subiu ao palco do Lollapalooza Argentina e colocou pra quebrar em show inédito.

A drag apresentou seus maiores sucessos, e foi bem recebida pelo público que vibrou com suas canções e aproveitou o festival da melhor forma possível.

Em seu perfil no Instagram, Pabllo compartilhou a produção, ela apostou em um figurino no estilo "colegial", com uma saia e top.

Ao som de Zap Zum, Pabllo desceu do palco e recebeu o calor e o carinho dos fãs argentinos que vibraram ao som de seus maiores hits.

Pabllo Vittar também é atração do Lollapalooza Brasil, ela vai se apresentar no dia extra do festival, dia 24, e na sexta-feira, 25, em conversa com a CARAS Digital, Pabllo prometeu fazer história no palco do Autódromo de Interlagos.

Pabllo Vittar brilha em apresentação no Lollapalooza Argentina:

