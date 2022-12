Mc Loma esquece o próprio nome após ficar totalmente embriagada; veja vídeo!

Mc Loma se desesperou ao esquecer-se de sua própria identidade e foi amparada pela gêmea lacração

A 'Farofa da Gkay' continua dando o que falar e a bebida alcoólica tem ajudado os convidados a se soltarem. O problema é quando ela faz você esquecer o próprio nome, como aconteceu com Mc Loma.

A influenciadora Mariely Santos foi quem mostrou o momento caótica ao ir procurar a amiga no banheiro da festa. As duas estavam conversando, com Loma embriagada, quando ela simplesmente esqueceu de sua identidade.

"Agora eu vou curtir, e o meu nome é... esqueci meu nome. Eu esqueci", disse desesperada. A Gêmea Lacração tentou acalmar a amiga. "Não, menina, como é teu nome, Paloma? Calma, isso é o alcool. Seu nome é Paloma, MC Loma", disse ela com o copo de bebida da amiga na mão.

A funkeira está com um 'vale-night' para a festa, mas não foi dado por um namorado não, mas pela filha dela, que tem alguns meses e já ganhou diversas festinhas de mêsversário. A identidade do pai nunca foi revelada, e Loma se mostra abatida sempre que existem especulações sobre o caso.

Veja o vídeo de Mc Loma: