Marina Ruy Barbosa surge aos beijos com seu novo namorado em show

No ar na novela Fuzuê, Marina Ruy Barbosa curte a noite de sexta-feira, 21, na companhia do namorado, Abdul Fares

A atriz Marina Ruy Barbosa esbanjou romantismo ao curtir a noite de sexta-feira, 20, na companhia do seu novo namorado, Abdul Fares. Os dois foram assistir ao show da dupla Zezé Di Camargo e Luciano no Rio de Janeiro e foram flagrados pelos paparazzi.

Nas fotos, os dois surgiram trocando carinhos e beijos enquanto acompanhavam na apresentação. Para a noitada, a atriz apostou em um look preto com direito a chapéu com corrente dourada.

O namoro de Marina e Abdul é recente. Eles se conheceram por meio de amigos em comum e logo começaram a sair juntos, mas sempre de forma discreta. Os dois assumiram o romance em julho de 2023, quando foram flagrados juntos em público.

Em agosto, ele marcou presença em um evento da grife de roupas dela. Os dois evitaram posar juntos, mas foram vistos trocando abraços e carinhos nos bastidores. No evento, de acordo com o colunista Leo Dias, Abdul Fares usou um relógio que é avaliado em US$ 1,3 milhão – cerca de R$ 6,2 milhões. O relógio é o modelo RM 052 Skull Watch, da Richard Mille, e foi fabricado com 21 peças. O item é raro e teve uma produção limitada.

O vestido luxuoso de Marina Ruy Barbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa caprichou na escolha de seu look para curtir a festa de casamento do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno com Celina Locks neste final de semana. A estrela esteve em Ibiza, na Espanha, para celebrar o amor do casal e mostrou que usou um vestido caríssimo!

A ruiva apareceu com um vestido verde plissado, brilhante e com alças finas. O look destacou as curvas impecáveis do corpo dela, que exibiu o modelito de vários ângulos em novas fotos. A peça é da grife Gucci e custa cerca de R$ 45 mil.