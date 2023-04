Ludmilla impõe regra rigorosa em convite para festa de aniversário

Cantora Ludmilla revela regra severa que impôs para seus convidados de sua festa de 28 anos de idade

Nesta segunda-feira, 24, a cantora Ludmilla (28) completou 28 anos de idade! E para celebrar a data especial, a famosa está preparando uma baita de uma festa para não deixar o dia passar em branco. Porém, a artista revelou uma regra essencial e rigorosa que está fazendo aos convidados, o que chamou a atenção dos internautas.

De acordo com o colunista de fofocas Leo Dias, jornalista do portal Metrópoles, Lud deixou claro nas regras da festa que ‘convidados não convidam’. Além disso, a cantora também pediu para que todos levassem óculos escuros para poder aproveitar o evento até o raiar do sol do outro dia.

A festona irá acontecer na cidade do Rio de Janeiro, em uma pegada Rooftop Vibes, no bairro de São Conrado, em um espaço que fica de frente para o mar da cidade maravilhosa. E se engana quem acha que a cantora chamou qualquer pessoa para a curtição. A lista de convidados é bastante exclusiva, para apenas as pessoas mais próximas de Ludmilla.

Ludmilla arrasa ao surgir dançando ao lado de atriz de 'Vai na Fé'

A cantora Ludmilla decidiu mostrar todo seu gingado e animação recentemente! Nos bastidores de uma gravação na Globo, a artista surgiu dançando e compartilhou o momento em suas redes sociais, animando seus seguidores. Por meio de seu Instagram oficial, ela publicou um vídeo ao lado de Clara Moneke (23), atriz que interpreta Kate em Vai na Fé, dançando ao sim de Solteiras Shake, hit da cantora com o DJ Gabriel do Borel.

Nos registros, Lud surgiu com um look pra lá de ousado: macacão preto coladinho e super cavado. Já Clara, optou por um vestido lilás, bem sensual. “Lud e Kate? Nosso nome é Katia!”, escreveu a funkeira na legenda da publicação.

