Luca Benites expõe suas esculturas na Fazenda Boa Vista

Luca Benites realiza exposição de suas obras de arte em evento promovido pela diretora da '2 Art Lovers' Fernanda Vidigal em parceria com a DAN Galeria

O artista plástico Luca Benites reuniu suas obras de arte na Fazenda Boa Vista no último final de semana para um evento organizado pela diretora da '2 Art Lovers' Fernanda Vidigal em parceria com DAN Galeria. Ele fez uma retrospectiva em 21 obras que percorriam várias etapas de sua carreira e vida, incluindo trabalhos em cimento sobre papel, esculturas em bronze, pinturas de cinzas sobre papel e esculturas do projeto NEXUS.

O artista também levou um preview do projeto 2023, composto por 100 obras em aço inoxidável pintadas em dourado, preto e prata. “O Luca busca expressar seu atual momento de introspecção e reflexão, tentando se reconectar e se reconstruir depois de um profundo momento de transição em sua vida. Os espelhos nos ajudam a enfrentar nossos medos e nossos olhares nos fazem refletir sobre essa questão interior de cada um, através da fissura e da geometria, muito presente em seu trabalho”, informaram.

Além disso, Luca Benites mostrou uma prévia de seu projeto com a joalheria Adri Senger, no qual ele criou anéis de ouro maciço com inspiração no projeto NEXUS.