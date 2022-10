Larissa Manoela curte noitada com o namorado, André Luiz Frambach

Larissa Manoela aproveita a noite de sexta-feira em clima de romance com o namorado, André Luiz Frambach

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 11h59

A atriz Larissa Manoela aproveitou a noite de sexta-feira, 21, para se divertir na companhia do namorado, o ator André Luiz Frambach. Os dois foram fotografados em clima de romance enquanto curtiam um festival de música no Rio de Janeiro.

Para a ocasião, a artista escolheu um look poderoso. Larissa foi fotografada com um vestido marrom curto e justo, com direito a recortes estratégicos na região da barriga.

Nesta semana, Larissa Manoela se pronunciou sobre os boatos de que teria ficado noiva. Nas redes sociais, ela desmentiu tudo.

"Acordei e soube que tão marcando a data do meu casamento sem eu nem ter sido pedida ainda? Hahahah ô minha gente relaxa que quando isso acontecer eu vou ser a primeira a contar fechou?", escreveu ela no Twitter.

Veja as fotos de Larissa Manoela e André Luiz Frambach:

Fotos: Vitor Pereira / AgNews