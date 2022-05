Kourtney Kardashian se casa com vestido grifado com bordado da Virgem Maria; veja detalhes

O vestido da grife Dolce & Gabbana usado por Kourtney Kardashian em seu casamento deu o que falar na web

Neste fim de semana, as comemorações do casamento entre Kourtney Kardashian (43) e Travis Barker (46) deram o que falar na web.

Para a terceira comemoração do casamento que aconteceu na Itália, Kourtney apostou em um microvestido grifado da Dolce & Gabbana, que contava com um véu bordado com a imagem da Virgem Maria e as palavras: "Família, lealdade e Respeito".

De acordo com o site TMZ, a cerimônia aconteceu em um complexo à beira mar na Itália, que pertence a Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

As comemorações de Kourtney e Travis seguiram durante o fim de semana inteiro, e para uma das celebrações, Kourtney usou um vestido preto.

Kourtney Kardashian se casa com vestido grifado com bordado da Virgem Maria

