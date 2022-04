Juliano, da dupla sertaneja com Henrique, e Mohana do Couto se casam após 13 anos juntos

Juliano e Mohana se casaram em grande estilo com apresentação da dupla sertaneja Matheus e Kauan em Trancoso

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 21h52

Nesta segunda-feira, 25, o cantor Juliano (31), da dupla com Henrique (32), e Mohana do Couto se casaram em Trancoso, na Bahia.

O casamento à beira-mar contou com cerca de 350 convidados e contou com apresentação musical da dupla sertaneja Matheus e Kauan, que recentemente fizeram as pazes com Juliano e seu parceiro Henrique.

Juliano e Mohana estão juntos há 13 anos, e o sertanejo pediu a atual esposa em casamento ao vivo no programa Altas Horas em 2018.

O casal recém- casado já tem duas filhas, Maria Antônia nascida em 2019 e Maria Clara de apenas 8 meses.

