João Guilherme e a namorada, Schynaider Moura, trocam beijos em festival

João Guilherme e Schynaider Moura marcaram presença no Festival Turá, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo

Neste sábado, 2, João Guilherme (18) e Schynaider Moura (33) marcaram presença no Festival Turá.

Durante o evento, que aconteceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo, o casal posaram juntinhos e trocaram beijos e carinhos.

Além de João e Schynaider, Priscilla Alcântara, Rafa Mandelli e Rico Dalasam também estiveram no evento. Vale dizer que essa é a primeira edição do festival, que conta apenas com cantores nacionais em seu line-up.

Já se apresentaram no festival nomes como Xamã, Emicida, Roberta Sá, Paulinho da Viola, Lagum e muitos outros. Neste domingo, 3, Nando Reis com Jão, Baco Exu do Blues com convidados, Baianasystem, Mart'nália, Alceu Valença entre outros.

Confira:

Conselho de Muricy Ramalho

João Guilherme Silva recebeu o incentivo de uma pessoa muito importante antes de passar por uma cirurgia bariátrica. Durante o quadro Churrascão do Faustão, que foi ao ar na última sexta-feira, 1, o jovem contou que o ex-técnico do São Paulo, Muricy Ramalho (66), puxava sua orelha e o colocava para correr quando suas famílias viajavam juntas.

"Sou fã do Mujica e ele me incentivava quando era gordinho pra correr. Quando a gente viajava junto, todo dia ele passava no meu quarto às oito horas e falava", contou o filho de Fausto Silva (72). Muricy, convidado do quadro, também relembrou a época. "Chegava na metade do caminho e ele pedia pra sentar", acrescentou o ex-treinador, citando a falta de comprometido do filho de Faustão.