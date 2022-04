Isis Valverde celebra encontro com Anitta em festival nos EUA: ''Um sonho''

Em seu primeiro festival, atriz Isis Valverde encontrou Anitta e comemorou momento na rede social

A atriz Isis Valverde (35) está aproveitando sua estadia pelos EUA e marcou presença no Coachella.

Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos curtindo um dos maiores festivais de música do mundo e surpreendeu aparecer ao lado de Anitta(29).

Usando um look básico, mas cheio de estilo, Isis Valverde surgiu curtindo o evento na Califórnia com a artista, que se apresentou no primeiro dia da festa com muita brasilidade. "My first festival #adream", falou Isis Valverde sobre ser um sonho o primeiro festival.

Nos comentários, os seguidores vibraram com o registro das musas brasileiras. "Encontro de milhões", disseram. "Maravilhosa", admiraram outros.

Além de Isis Valverde outras famosas brasileiras marcaram presença com estilo no Coachella. Sasha Meneghel (23) foi uma que encantou com a escolha do look para o evento.

