Isabeli Fontana e Fernanda Lima posam juntas em bastidores de desfile em São Paulo

Top model Isabeli Fontana posou ao lado de Fernanda Lima nos bastidores de um desfile de moda em São Paulo

Redação Publicado em 17/08/2022, às 12h57

Nesta quarta-feira, 17, aconteceu um desfile de moda em São Paulo, que reuniu diversas celebridades. E Fernanda Lima (45) e Isabeli Fontana (39) desfilaram pela marca.

O evento que aconteceu no Ibirapuera, em São Paulo, teve Fernanda Lima e Isabeli Fontana desfilando pela marca de sapatos Arezzo.

Nos bastidores do desfile, a dupla posou juntinhas para selfies, Elas surgiram sorridentes ao lado do diretor de moda, Giovanni Bianco, que participou de um Talk pré-desfile, ao lado de Bruna Marquezine (27).

Ao lado de Fernanda Lima, Isabeli Fontana surgiu com um look all black, enquanto Fernanda já contava com seu look praiano para cruzar a passarela.

Veja as fotos de Fernanda Lima e Isabeli Fontana:

Fotos: Reprodução/Instagram

