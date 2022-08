Instituto Helena Florisbal realiza o II Torneio IHF de Golfe

Instituto Helena Florisbal faz torneio beneficente de golfe em Bragança Paulista

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 18h19

O Instituto Helena Florisbal realizou o II Torneio IHF de Golfe no Quinta da Baroneza Golfe Clube, em Bragança Paulista, São Paulo, no último dia 13 de agosto. O evento aconteceu com a presença de cerca de 108 jogadores convidados e aconteceu no formato de Shot Gun.

A missão do Instituto Helena Florisbal é promover a assistência social gratuita para crianças com deficiência e idosos vulneráveis com o auxilio para 34 instituições sociais credenciadas.

“O Torneio IHF de Golfe é beneficente e tem o objetivo de captar recursos para a ampliação das atividades das instituições assessoradas pelo Instituto Helena Florisbal”, informou o diretor do IHF, José Francisco Queiroz.

Crédito das fotos: Marcelo de Breyne