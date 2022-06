Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao mostrar alguns registros da festa de Nathan Camargo

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 14h03

O casamento do filho de Luciano Camargo, Nathan Camargo, aconteceu nesta segunda-feira, 6, em Goiânia, e Graciele Lacerda compartilhou algumas fotos do momento nesta quarta-feira, 8, em sua rede social.

Ao lado de Zezé Di Camargo, a noiva do cantor surgiu deslumbrante curtindo o momento especial da família. Usando um vestido de festa todo brilhante e com recortes, a musa fitness surgiu cheia de estilo no evento.

"Um pouquinho mais desse casamento lindo. Que Deus abençoe muito vocês @camarguinhocosta@camarguinhacosta", escreveu ela ao mostrar detalhes de seu look do casamento nos cliques.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros. "Vestido lindíssimo", aprovaram a roupa dela. "Que lindos", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda impressionou ao exibir suas curvas saradas na piscina. No registro, ela chocou com uma cintura fina e pernas torneadas.

Graciele Lacerda mostra fotos do casamento do filho de Luciano Camargo; veja: