Giovanna Vampesi celebra aniversário em festão com show de MC Pedrinho

Giovanna Vampesi celebrou seu baile de debutante com uma grande festa para mais de 300 convidados e show especial de MC Pedrinho

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 15h21

No último sábado, 2, a cantora Giovanna Vampesi (16) fez uma festona de debutante. A festa, para mais de 300 convidados, teve como tema O Jardim Secreto, contou com a participação de seus familiares, amigos e famosos e ainda ganhou um show exclusivo de MC Pedrinho (19).

O evento, que teve que ser adiado por conta da pandemia de covid-19, foi um sonho, com direito a valsa, príncipe, e três trocas de looks deslumbrantes, cheios de brilhos, como ela gosta!

A artista curtiu muito a festa, cantando, dançando e se divertindo muito com seus amigos famosos, entre eles, Ana Paula, Gabriel Jacome, Lanai, Thiago Leandro e Giovanna Ruiz.

Durante a valsa, Giovanna se destacou na festa usando um vestido longo impecável ao dançar com seu pai, seu primo e seu namorado. A cantora ainda foi presenteada pelos pais com uma joia e com um lindo discurso. Além disso, ela preparou uma surpresa para o pai e cantou em cima do palco a canção 11 Vidas, de Lucas Lucco(31).

A agitação do evento ficou nas mão de MC Pedrinho, que subiu no palco fazendo um super show exclusivo cantando seus grandes hits como Dançarina e Matemática.

Confira alguns cliques do festão de Giovanna Vampesi que contou com show exclusivo de MC Pedrinho:

