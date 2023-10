Filha de Rodrigo Faro surge com o namorado em evento em SP

Filha do meio de Rodrigo Faro, Maria Faro faz rara aparição com seu namorado em noite de show

A jovem Maria Faro, de 15 anos, que é a filha do meio de Rodrigo Faro e Vera Viel, aproveitou a noite desta terça-feira, 10, para curtir uma noitada com seu namorado, Caio Narcisi. Os dois fizeram uma rara aparição juntos em público ao chegarem em um estádio de São Paulo.

Eles foram assistir ao show do The Weeknd no Allianz Parque e posaram juntos na entrada do evento. Os dois estão juntos há cerca de três meses e assumiram o romance há poucas semanas.

Recentemente, Rodrigo Faro falou sobre o namoro da filha e contou que não é um pai ciumento. “A minha filha Maria está namorando. O menino já está dentro de casa, jogando Beach tênis, bola comigo. Achei que ia ficar com ciúme, mas estou muito tranquilo, e me relacionando muito bem, como se eu tivesse ganhado um filho”, disse ele no Programa de Todos os Programas.

Caio Narcisi e Maria Faro - Foto: Araujo / AgNews

Irmão de Rodrigo Faro desmente rumores

O irmão de Rodrigo Faro, Danilo Faro, deu uma pausa em sua viagem com Jojo Todynho para desmentir os boatos de que o apresentador da Record TV estaria processando a Globo. Empresário do esposo de Vera Viel, ele se mostrou indignado com as notícias sobre uma possível ação judicial.

Em um grande texto, Danilo Faro desabafou sobre a fake news criada em torno do irmão. "O grande problema dos jornalistas de hoje é que grande parte deles cometem um erro primordial do jornalismo sério e com credibilidade, a falta de checagem dos fatos e fontes duvidosas. Então, como um jornalista “das antigas” que sou, venho aqui repudiar esse tipo de notícia falsa, tendenciosa e com um único objetivo, o de prejudicar uma pessoa gratuitamente", começou o texto.

Danilo Faro então deixou claro que o irmão reconhece a importância da Globo em sua carreira. "Rodrigo tem muita gratidão pela TV Globo onde trabalhou por 11 anos e deixou muitos amigos por lá, os quais mantém contato e amizade até hoje. Então, mesmo contrariado, pois não sou de dar palco a quem faz um trabalho medíocre, me senti na obrigação de interromper meu trabalho aqui no México com a Jojo, para dizer que essa notícia é FALSA e que Rodrigo não processou a TV Globo e nenhum outro veículo. Se no mundo artístico a Fake News tem essa força assustadora, eu fico imaginando em época de eleições, no ambiente da política o que vai ser. Triste fim do profissional sério da imprensa", disparou.