Fernando José da Costa é homenageado na Câmara Municipal de São Paulo

Secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fernando José da Costa recebeu a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão

O secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fernando José da Costa, foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo. Ele recebeu a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão durante uma cerimônia na APAMAGIS (Associação Paulista dos Magistrados).

A homenagem é dada para pessoas que nasceram em São Paulo e fizeram trabalhos e ações em prol da sociedade.

Nas redes sociais, ele comemorou a homenagem especial. "Com imensa felicidade e gratidão recebi na noite desta quarta-feira (30) a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da Câmara Municipal de São Paulo, propostos pelo vereador Gilberto Nascimento, em cerimônia realizada na sede da Associação Paulista dos Magistrados (APAMAGIS), em dedicação ao meu trabalho como advogado, professor e atualmente como secretário estadual da Justiça e Cidadania", disse ele.

E completou: "Reconhecimento como esse mostra o caminho que tenho trilhado na minha vida, na firme dedicação à defesa dos valores de direitos da nossa sociedade e de poder contribuir com a criação de políticas públicas voltadas à população, na busca pela justiça e no pleno exercício da cidadania. Agradeço a significativa e honrosa homenagem que a cidade que tanto amo me presta, que me incentiva a percorrer os caminhos que o Direito me presenteia todos os dias! Obrigado a todos que estavam presentes neste dia único e memorável para mim".