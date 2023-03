Famosos prestigiam o Prêmio Personalidades Femininas e Personalidades do Ano

Famosos e empresários marcam presença na premiação que aconteceu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro

No último dia 16 de março, famosos marcaram presença na cerimônia de entrega dos troféus do Prêmio Personalidades Femininas e Personalidades do Ano. O evento foi promovido pela revista International Business Magazine e aconteceu no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Entre os presentes estavam Antonio Fagundes, Vera Fischer, Simony, Silvana Ramiro, Maria Beltrão, Bruna Tavares e Bebeto.

As mulheres foram premiadas com o Troféu Personalidades Femininas para valorizar os seus destaques na classe artística. Por sua vez, Fagundes foi premiado com o troféu Personalidade do Ano por seu destaque na comédia teatral Baixa Terapia.

O evento tem o objetivo de celebrar aqueles que contribuem para levar cultura, arte, informação e influência ao seu público. “Essas pessoas são inspiração para todos lutarem pelos seus sonhos e seus objetivos de vida. Homenageá-los é uma honra imensurável”, afirmou o jornalista e vice-presidente do Interational Business Institute, Maximiliano Correia.

Em anos anteriores, o eventojá premiou Celso Portiolli, Leticia Spiller, Alexandre Borges, Laura Cardoso, Stênio Garcia, Milton Gonçalves, José Wilker, Gloria Maria, Roberto Dinamite, Carlos Alberto de Nóbrega e Zezé Mota.