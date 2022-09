Famosos prestigiam a inauguração do JO&JOE Rio de Janeiro

Mariana Ximenes, Raphael Vianna e Rodrigo Godoy marcam presença na festa de inauguração do JO&JOE Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 15h02

A atriz Mariana Ximenes, o ator Raphael Vianna e o esportista Rodrigo Godoy prestigiaram a festa de inauguração do JO&JOE Rio de Janeiro na última segunda-feira, 5, no Largo do Boticário. O evento contou com a presença de mais de 500 pessoas, sendo autoridades políticas, imprensa, influenciadores e convidados. Os executivos da rede também estavam presentes, como o vice-presidente global Jean-Jacques Morin, o CEO da Accor América do Sul Thomas Dubaere, o chief commercial officer Patrick Mendes, e o vice-presidente global de Recursos Humanos Steven Daines.

O evento contou com roda de samba do Cacique de Ramos, show de Glaucio Cristelo, do Piano Rock, live painting de Marcelo Ment e projeto mapeada na fachada do local.

O CEO da Accor América do Sul, Thomas Dubaere, festejou o sucesso do evento. "A inauguração do JO&JOE Rio de Janeiro, primeiro hostel da Accor no Brasil, é mais um exemplo do nosso compromisso com o Rio de Janeiro, Estado onde temos mais de 30 hotéis e aproximadamente 7 mil quartos, gerando quase 6 mil empregos diretos. O nosso objetivo é sempre o mesmo: fomentar ainda mais o turismo local e contribuir com o desenvolvimento do Brasil, onde a Accor já está presente há 45 anos", afirmou.

Nicola Miccione (Casa Civil do RJ), Thomas Dubaere e sua esposa Barbara Dubaere, Jean-Jacques Morin e sua esposa Cecile Morin, e Thiago Dias (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação RJ)

Raphael Vianna

Thomas Dubaere e Jean-Jacques Morin com Nicola Miccione, secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e Thiago Dias, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio

Rodrigo Godoy e Soraya Rocha

Thomas Dubaere e Jean-Jacques Morin

Mauro Rial, Frederique Mendes, Patrick Mendes e André Sena