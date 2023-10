Famosos participam de esquenta para o Tomorrowland Brasil

Enzo Celulari, Cleo e Chay Suede marcam presença na festa de Beck’s em São Paulo

O esquenta para o festival de música eletrônica Tomorrowland já começou e a Beck’s, a cerveja que trouxe o evento musical de volta ao Brasil depois de sete anos, organizou uma festa com pista de dança futurista. A festa aconteceu na Faria Lima, em São Paulo, e contou com a presença de famosos, como Enzo Celulari, Cleo e Chay Suede.

A comemoração contou com apresentação do DJ Vintage Culture, que é destaque na música eletrônica internacional e vai se apresentar no festival.

Ao curtir a festa, Enzo Celulari comemorou o esquenta para o festival. "Para começar a Magia de Beck's me desperta sempre o inesperado. Acabei de chegar nesse esquenta e me surpreendi com a grande festa para centenas de pessoas, no meio da Faria Lima, às 18h da noite, em plena terça-feira. Então para começar, eu quero aplaudir Beck's por tudo isso. Acredito que no Festival não será nada menos do que essa noite. Então a Magia do Tomorrowland para mim é fazer isso acontecer: promover encontros e lugares inesperados!", disse ele.

Por sua vez, Cleo também adorou a noite de festa. "Beck's sempre me proporciona vivenciar momentos mágicos. Eu fico muito feliz em participar dessa noite. Adoro música eletrônica e quero curtir muito!", afirmou ela.

Fotos: Fernanda Tine