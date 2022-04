Famosos marcam presença no 'Prêmio Empoderadas 2022'

O 'Prêmio Empoderadas' aconteceu nesta quinta-feira, 31, e consiste no enfrentamento à violência contra meninas e mulheres

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 17h58

Na tarde desta última quinta-feira, 31, aconteceu o Primeiro Prêmio Empoderadas 2022, no hotel Hilton em Copacabana.

A premiação contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas, entre estas personalidades, autoridades e a equipe do projeto Empoderadas. O projeto foi idealizado pela ex-atleta e campeã de MMA Erica Paes, que consiste no enfrentamento à violência contra meninas e mulheres no Estado do Rio de Janeiro e fortalecimento das causas femininas.

Entre os presentes estava ex-modelo Luiza Brunet (59), madrinha do projeto, Analine Castro (primeira dama do Estado do RJ), Cristiane Machado, o ator Raul Gazolla (66), o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Matheus Quintal e a Sra Helô Aguiar, diretora do Rio Solidário.

Confira as fotos do evento:

Cristiane Machado, Analine Castro e Luiza Brunet

Foto: Rogerio Fidaldo

Luiza Brunet, Mateus Quintais, Erica Paes e Helô Aguiar

Foto Rogerio Fidalgo