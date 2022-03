Famosos curtem terceiro dia do Lollapalooza; veja as fotos

No terceiro e último dia do festival, várias celebridades marcaram presença com estilo

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 19h06 - Atualizado às 19h53

Neste domingo, 27, no terceiro e último dia do Lollapalooza em São Paulo, vários famosos marcaram presença no evento com muito estilo.

No lounge VIP, entre os presentes estavam o casal de ex-BBB, Jonas Sulzbach (36) e Mari Gonzalez (28), e o também ex-BBB, Tiago Abravanel (34).

A ex-fazenda e influenciadora, Mileide Mihaile (33), apareceu no local com o filho Yhudy Lima (11), fruto de seu relacionamento com Wesley Safadão (33).

Na rede social, a atriz Larissa Manoela (21) compartilhou fotos arrasadoras para mostrar o look ousado que escolheu para ir ao terceiro dia do Lollapalooza.

Veja as fotos dos famosos no terceiro dia do Lollapalooza:

Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez

Tiago Abravanel