Famosos curtem show de Alessia Cara no Lollapalooza 2022

Maisa, Sasha Meneghel e João Figueiredo se divertiram durante o show da cantora Alessia Cara no Lollapalooza 2022

Caras Digital Publicado em 26/03/2022, às 21h09 - Atualizado às 21h38

Na noite deste sábado, 26, Alessia Cara (25) subiu pela primeira vez em um palco brasileiro e fez o público pular durante a apresentação.



Além da legião de fãs, a cantora reuniu algumas celebridades em frente ao palco. Entre eles estavam Maisa (19), Sasha Meneghel (23), João Figueiredo (22), Nah Cardoso (29), PeLu (31) e Carol Barcellos (40).



E surpreendendo ainda mais, a artista chamou ao palco o cantor Jão (27) para um dueto na música You Let Down.



Confira vídeo da participação de Jão no show de Alessia Cara: