Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy surge sem camisa em tarde na praia

Rodrigo Godoy, que é ex-marido de Preta Gil, curte passeio ao ar livre no Rio de Janeiro e ostenta sua boa forma

Ex-marido da cantora Preta Gil, Rodrigo Godoy fez uma rara aparição em público neste domingo, 2, após o fim do casamento. Ele foi flagrado ao ar livre enquanto pedalava na orla da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no início da tarde.

Sem camisa, o rapaz ostentou o seu corpo musculoso e o peitoral definido ao ser fotografado durante o passeio. Há poucos dias, Godoy desabafou sobre ser fotografado nas festas que frequenta. “Está uma situação completamente ridícula, uma perseguição já muito escrota. Não sei de onde que bate na cachola de vocês, achando que vocês têm o direito de ficar apontando telefone na cara dos outros, fazendo foto e vídeo para vender para fofoqueirinho fazer graça na internet... Me deixem queito. Deixa fulano, ciclano e beltrano todo mundo quieto. Paz”, afirmou nas redes sociais.

Vale lembrar que a separação de Preta Gil e Rodrigo Godoy foi anunciada há poucas semanas. O término aconteceu em meio aos rumores de que ele foi infiel no casamento e teria se envolvido com uma stylist que trabalhou com a ex-mulher.

Foto: Fabricio Pioyani / AgNews

Preta Gil fala sobre a decisão de se separar

Em entrevista na revista Marie Claire, Preta Gil contou sobre a decisão de se divorciar. Ela disse que faz parte das estatísticas de mulheres que terminam os relacionamentos amorosos durante o tratamento contra o câncer. “Eu faço parte dessa estatística, sim, porque de fato o relacionamento acabou. Por mais que não estivesse bom até então, e por mais que eu tenha decidido separar? A decisão foi minha, mas já estava acabando. O casamento não superou um tratamento oncológico. Não é tão pragmático. A gente fica tentando justificar. Existem nuances em uma separação tão sofrida como foi a minha. Mas eu faço parte, sim. A gente não conseguiu passar por isso”, disse ela.

Então, ela refletiu sobre a decisão de se separar. “Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada. Por que o marido é mais importante que a mãe, o pai, a irmã, o amigo? Isso é um traço do patriarcado, que coloca essa importância tão grande no homem”, contou.

Por fim, Preta Gil contou que ressignificou sua relação com o tema da morte após ficar com septicemia por causa de uma infecção durante o tratamento. “Eu realmente comecei a ver a morte de outro jeito. É uma realidade que a finitude pode chegar para mim mais rápido. Sempre tive muito medo de morrer, hoje não tenho mais. No fundo, porque sei que a morte não vai chegar agora. Mas estou preparada”, contou.