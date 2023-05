Ex-BBB Domitila Barros vai apresentar prêmio na Alemanha. Saiba mais!

Ex-BBB Domitila Barros é convidada para apresentar prêmio sobre desenvolvimento sustentável na Alemanha

A ex-BBB e Miss Alemanha Domitila Barros está com novidade em sua carreira após o reality show da Globo. Ela foi convidada para apresentar o Prêmio Educação Para o Desenvolvimento Sustentável, que acontece no dia 8 de maio, às 17h30, no palácio Kulturbrauerei, em Berlim, Alemanha.

O convite foi feito pelo Ministério Federal de Educação e Pesquisa e a Comissão Alemã da UNESCO e ela aceitou nahora. A estrela também vai fazer uma palestra sobre sua atuação como ativista social e os projetos sociais que apoia desde que tinha 13 anos de idade.

Os prêmios vão ser entregues pelo Secretário de Estado Parlamentar da Bettina Stark-Watzinger, Ministra Federal de Educação e Pesquisa, Dr. Jens Brandenbur, e a Prof. Maria Böhmer, Presidente da Comissão Alemã da UNESCO.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domitila Barros (@domitila_barros)

Domitila revela os planos para o futuro

Após conquistar a fama no Brasil com a sua participação no BBB 23, Domitila Barros contou que não abandonar a TV. Em entrevista à Folha de S. Paulo, a ex-sister contou que além de seguir no meio musical, também pretende atuar e ter seu próprio programa na TV.

"Desejo ter meu próprio programa, pois me saio bem como comunicadora", afirmou ela. "Quero colocar minha carreira como atriz e cantora em alta. Sempre gostei de música, tive banda enquanto fazia mestrado na Alemanha e lancei remixes. Tenho conversado com rappers e trappers e quero enveredar para essa pegada", revelou.