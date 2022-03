Em São Paulo, Jão faz terceiro show da turnê 'PIRATA' com ingressos esgotados:

O cantor fez o primeiro show da turnê 'PIRATA' em São Paulo e contou com ingressos esgotados e casa cheia

Na última sexta-feira, 18, Jão (27) fez história em show em São Paulo, no Espaço das Américas.

O cantor fez seu terceiro show da turnê 'PIRATA', após duas apresentações no Rio de Janeiro no último fim de semana.

O cantor subiu ao palco e cantou Clarão, sucesso de seu novo disco, que leva o nome da turnê, em seguida foi a vez de Santo e Vou Morrer Sozinho, queridinhas dos fãs.

Com um show eletrizante, Jão também fez chover na casa de shows, ele cantou Olhos Vermelhos e emocionou o público de São Paulo.

Para encerrar a noite, Jão cantou Idiota, seu hit que conquistou o público, e encerrou a noite especial na capital paulista.

Este foi o primeiro show do cantor com a turnê 'PIRATA' em São Paulo, ele ainda tem mais dois shows no Espaço das Américas, ambos com ingressos esgotados.

