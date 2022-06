Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte fazem rara aparição juntos

Daniel de Oliveira curte noite de show com a esposa, Sophie Charlotte, em São Paulo

O ator Daniel de Oliveira (45) levou a esposa, a atriz Sophie Charlotte (33), para uma noite especial a dois. Eles marcaram presença no show do cantor Caetano Veloso (79) na cidade de São Paulo com a turnê Meu Coco.

Os dois levam uma vida discreta e longe dos holofotes, mas abriram uma exceção para a noite de show. Assim, eles fizeram uma rara aparição pública juntos e foram flagrados pelos fotógrafos de plantão.

Sophie e Daniel estão casados desde 2015 e são pais de Otto (6). Ele também é pai de Raul (14) e Moisés (11), frutos do relacionamento com Vanessa Giácomo (39).

Recentemente, Daniel de Oliveira encantou os fãs ao fazer uma declaração de amor para a esposa, Sophie Charlotte, que fez aniversário. "Hoje é pro coração arder de amor… É o dia dessa Gata Selvagem coberta de flor. Sophie Charmosa, Companheira de estrada. Aqui eu digo bem pouquinho… mas tô cheio de ideias pra gente! Nossos planos são muito bons. Minha linda, exaltarei sua presença todos os dias nesta terra. Te amo intensamente. Seguimos pelos sonhos", disse ele, na época.

