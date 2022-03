Confirmada no Lollapalooza 2022, Pabllo Vittar promete fazer história no palco do festival: "Estou a mil"

Durante bate-papo com a CARAS Digital, Pabllo falou sobre a expectativa para o festival que acontece entre os dias 25 a 27 de março

Bruna Tavares Publicado em 04/03/2022, às 14h39

Contando os dias para o Lollapalooza 2022, Pabllo Vittar (28), atração do primeiro dia do evento falou com exclusividade para a CARAS Digital, sobre a expectativa e os planos para sua apresentação no evento.

Pabllo Vittar explodiu em 2014, sempre entregando poder e sensualidade em suas canções, além de claro, apostar em superproduções nos seus projetos, o que ela provou com o vivo 'I am Pabllo', um álbum ao vivo que celebrou sua carreira.

Pabllo vai se apresentar no Lolla 2022 na sexta-feira, 25 de março, no mesmo dia em que Doja Cat, The Strokes e Machine Gun Kelly vão subir ao palco.

Ansiosa, Pabllo Vittar falou sobre a expectativa de subir ao palco do Lolla e encontrar os artistas que também estarão no festival: "Expectativa tá a mil. Tô muito ansiosa pra pisar no palco do Lolla, eu amo esse festival de paixão, sou fã e também admiro quem vai estar lá, quero muito encontrar a Doja, The Strokes", contou.

Pabllo Vittar fala sobre a produção do show e o que seus fãs podem esperar de sua apresentação no Lolla:

Pabllo já provou que é uma fashionista de respeito, e já deixou avisado que a produção para o Lolla 2022 está a todo vapor, e já tem muita coisa adiantada para sua apresentação, inclusive o figurino, que segundo Pabllo, é bem "diferentão".

Segundo Pabllo, os fãs podem esperar o melhor: "Coreografias, looks, vocais, hits, sex appeal e muito mais", disse.

A drag está retomando seus shows e se apresentou no 'Ensaios da Anitta' e no 'Bloco da Pocah' neste período carnavalesco: "Sentir essa energia do público vai mexendo com a gente, é uma bateria, sentir a galera, o público no show, fazia muito tempo que eu não vivia isso, que eu não pisava em um palco pra fazer um show, e desta vez tô levando a minha turnê nova, foi demais", falou.

Fun Tonight - Remix de Pabllo Vittar no álbum de Lady Gaga:

A faixa Fun Tonight, lançada no álbum de remixes de Lady Gaga tem o coração de Pabllo e ela promete que essa música não vai faltar em sua setlist do Lollapalooza 2022, segundo ela, o festival é uma oportunidade dela mostrar seu estilo para novas pessoas.

"Jamais deixaria esse remix de fora, até porque foi um dos momentos mais felizes da minha vida, estar numa música com Lady Gaga, uma artista que sempre me inspirou... essa música não vai ficar de fora", contou.

Pabllo contou que as vezes não acredita que essa parceria com Lady Gaga aconteceu, e que pra ela, é muito importante conseguir colocar seu estilo e suas referências na música de uma artista amada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lollapalooza Brasil (@lollapaloozabr)

O Lollapalooza 2022 acontece entre os dias 25 e 27 de março, e Pabllo Vittar promete abrir o festival com chave de ouro, com apresentações icônicas de seus sucessos, muita coreografia e uma superprodução no palco do festival.