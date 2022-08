Com saia transparente, Bruna Marquezine rouba a cena em evento em São Paulo

Com look all black e saia transparente, Bruna Marquezine chama atenção em evento no Memorial da América Latina, em São Paulo

Redação Publicado em 26/08/2022, às 09h22

A atriz Bruna Marquezine (27) surpreendeu com seus looks mais uma vez! Para um evento no Memorial da América Latina, em São Paulo, Bruna escolheu uma produção all black e impressionou internautas.

Bruna Marquezine postou belíssima para os fotógrafos presentes no evento, e exibiu a produção impecável para o evento Yellow Is the New Blue, um jantar da marca Tiffany & Co, que reuniu diversas celebridades, como Sabrina Sato,Cauã Reymond e Camila Queiroz.

Para curtir o jantar da marca, Bruna apostou em uma produção belíssima. A atriz surgiu com uma jaqueta de couro e optou por uma saia longa transparente.

Ainda recentemente, Bruna Marquezine, em sua volta para o Brasil, marcou presença em um evento de moda em São Paulo, e para ocasião, optou por um look rosa belíssimo.

Veja as fotos de Bruna Marquezine:

Fotos: Andy Santana/AgNews

Na segunda-feira, 22, Bruna Marquezine marcou presença no show da cantora Rosalía (29), que aconteceu em São Paulo. E mais uma vez, a atriz e it girl brasileira roubou a cena com a produção especial. Para curtir o show na companhia dos amigos, Bru apostou em um look belíssimo, seguindo a tendência dos anos 2000. A atriz surgiu com uma calça jeans cintura baixa, e um top brilhante decotado. Além de um casaco animal print completando a produção.

