Com look pintado à mão, Carol Trentini rouba a cena no MET Gala 2022

A modelo Carol Trentini passou pelo tapete vermelho do evento e chamou a atenção com seu look

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 21h17

Carol Trentini rouba a cena no MET Gala 2022 - Foto: WAY Model /Maegan Gindi