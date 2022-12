Colunista aponta famosas que recusaram convite para 'Farofa da Gkay' e explica o porquê

Jornalista afirmou que festa buscou grandes figuras e ofereceu regalias, mas não conseguiu atrair os famosos

Algumas famosas de peso teriam recusado o convite para a 'Farofa da Gkay', segundo fontes de uma colunista. O motivo teria sido que elas consideram o evento 'queima-filme'.

A jornalista Fábia Oliveira afirmou que Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Adriane Galisteu teriam sido requisitas para a Farofa. Gkay teria oferecido hospedagem em hotel especial, transporte individual e outros benefícios pela presença delas, mas não aconteceu.

As fontes da jornalista afirmaram que o evento deixou de ser uma diversão para virar uma competição de pegação e de quem bebe mais. O famoso 'Dark Room' que tem sido bem falado por "romantizar" o Sodoma também seria um dos pontos.

A coluna também afirmou que a empresa XP teria desembolsado o pagamento dos shows, mas estaria arrependida porque os convidados não representam bem o público do banco.

Transmissão do Multishow da Farofa da Gkay

Muitos usuários comentaram sobre a transmissão do Multishow e Globoplay terem contribuído para os artistas ficarem desanimados e se conterem durante as gravações. Eles afirmaram também que sentem falta das transmissões dos próprios famosos em seus perfis no Instagram, que mostravam momentos espontâneos e mais realistas.