Celebridades marcam presença no Prêmio Kwai em São Paulo

MC Daniel, Luva de Pedreiro, Pocah e mais celebridades prestigiam o Prêmio Kwai na cidade de São Paulo

Na noite da última terça-feira, 27, aconteceu o Prêmio Kwai no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, com a presença de celebridades. O evento teve o objetivo de celebrar a diversidade e os talentos que se destacaram no aplicativo ao longo do último ano.

A premiação foi conduzida por Kenya Sade e Ed Gama e teve shows de Pocah, LightWire, Mete Dança e DJ Mulú.

Entre os convidados estavam Luva de Pedreiro, MC Daniel, a ex-BBB Jessi Alves, Manoel Soares e Markelly Oliveira.

Veja as fotos:

Jessi Alves - Foto: Felipe Gabriel

Markelly OIiveira - Foto: Felipe Gabriel

Manoel Soares - Foto: Felipe Gabriel

Christian Malheiros - Foto: Felipe Gabriel

MC Daniel - Foto: Felipe Gabriel

Yarlei - Foto: Adriana Spaca / AgNews