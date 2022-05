Celebridades curtem último dia de MITA Festival no Rio de Janeiro

Sophia Raia, Enzo Celulari, Mel Fronckowiak, Rodrigo Santoro e mais celebridades aproveitaram o último dia de festival no Rio

Durante o fim de semana, diversas celebridades aproveitaram o MITA Festival na zona sul Rio de Janeiro.

O festival que também aconteceu em São Paulo, contou com shows de Jão (27), Gilberto Gil (79), Rüfüs Du Sol e mais. E quem conferiu as apresentações marcantes foi Larissa Manoela (21), Grazi Massafera (39) e os pombinhos Rodrigo Santoro (46) e Mel Fronckowiak (34).

Os irmãos Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (19) também curtiram os shows no Rio de Janeiro e posaram para os fotógrafos, assim como Duda Beat (34) e Nicholas Prattes (25).

No último fim de semana de MITA, diversos artistas de peso se apresentaram na zona sul do Rio, como o grupo GorillaZ, The Kooks e Two Door Cinema Club. Encerrando o festival, o amado trio Rüfüs Du Sol deu o nome e animou os fãs com o eletrônico tão conhecido.

Famosos marcam presença em festival no Rio

Grazi Massafera - Foto: Beatriz Damy / AgNews

Duda Beat - Foto: Beatriz Damy / AgNews

Rodrigo Santoro e Mel durante o festival no Rio - Foto: Beatriz Damy / AgNews

Foto: Beatriz Damy / AgNews

Nicholas Prattes - Foto: Beatriz Damy / AgNews

Larissa Manoela esbanjando estilo - Foto: Beatriz Damy / AgNews

