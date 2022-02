Celebridades marcam presença no casamento do stylist Erick Maia com Rafael Gomes

Acompanhadas, Duda Reis, Camilla de Lucas e outros nomes conhecidos participaram da união de Erick Maia

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 18h37

Neste domingo, 13, vários famosos marcaram presença no casamento do stylista Erick Maia com Rafael Gomes.

Madrinhas da união, Duda Reis (20) e Camilla De Lucas (27) surgiram deslumbrante no vestido laranja escolhido pelos noivos para as amigas.

Ao lado do namorado, André Luiz Frambach, a influenciadora apareceu trocando carícias e bem apaixonada.

Assim como ela, a ex-BBB Camilla de Lucas também esbanjou amor ao lado do noivo, o cantor Mateus Ricardo.

Além delas, outras celebridades também prestigiaram a união de Erick Maia e Rafael Gomes. A ex-BBB Thais Braz (29) e a influenciadora Thaynara OG (29) estavam presentes.

A cerimônia aconteceu ao ar livre no bairro de Vargem Pequena no Rio de Janeiro. A irmã do noivo Erick Maia, Natali Maia, também aproveitou o momento para se casar.

Veja as fotos do casamento de Erick Maia e Rafael Gomes:

Duda Reis e o namorado

Camilla de Lucas e o noivo

Thaynara OG

Thaís Braz