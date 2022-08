Carolina Dieckmann celebra a volta do 'Karolkê' com amigos famosos

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou fotos da apresentação no Rio de Janeiro ao lado dos convidados famosos

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 13h32

Carolina Dieckmann (43) voltou para os palcos com o espetáculo Karolkê. E pelas redes sociais, a atriz comentou sobre a sua felicidade com a volta do projeto e agradeceu pelo carinho do público e dos amigos famosos.

"Difícil botar em palavras… O karolkê é a coisa mais sensorial que eu já fiz na vida; não tem explicação, mas é catarse, transbordamento, a queda de uma quarta parede, uma explosão, um encontro único de cada vez, uma jornada de amor, afeto, memória, história, canto, dança, som… É pra sentir mais do que ver. Talvez seja ainda mais…", disse ela.

A artista continuou comentando sobre como se sente quando se apresenta. "Eu gosto dessa garota q eu sou ali. Entregue, solta, livre. Eu gosto de estar no palco, descer pra plateia, me encontrar na alegria que construímos juntos, cada vez que faço essa peça.".

Por fim, Carolina fez questão de agradecer a equipe que ajudou a colocar o projeto na estrada. "Hoje é dia de dizer obrigada. A tudo, a cada um e a todos. Leo, Preto, Feyjones, Bambi, Irene, Ilan, Luca, Lincoln, teatro fashion mall e sua equipe que faz eu me sentir em casa… Eu sou só gratidão e amor", concluiu.

Nesta apresentação, a atriz recebeu a presença de Giovanna Antonelli, Fernanda Rodrigues, Fernanda Paes Leme e Vanessa Giácomo.

