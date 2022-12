Carlinhos Maia sobe no palco de Ivete Sangalo e faz declaração para Lucas Guimarães

Comediante Carlinhos Maia emocionou a todos ao declarar seu amor ao ex-marido Lucas Guimarães

O humorista Carlinhos Maia continua tentando reconquistar o ex-marido Lucas Guimarães. Dessa vez, ele fez um gesto ainda maior durante a última noite da 'Farofa da Gkay'.

A cantora Ivete Sangalo cantava no palco da festa quando o comediante subiu e começou a se declarar para o influenciador. Disposto a mudar e a amá-lo incondicionalmente, Maia fez lindo discurso.

"Seria muito bonito se a gente viesse aqui e desse um beijo, que é que muitas pessoas que acompanham a gente gostam. Só que dessa vez é uma parada muito diferente, dessa vez eu quero que ele perceba com o tempo o quanto eu o amo", afirmou.

“Quero provar o quanto eu estou disposto a ficar com ele. Essa vida, esse termômetro que a gente tem da internet, dessa vaidade absurda que a gente vive todos os dias, de querer se provar e querer viver coisas que a gente nem precisa, só para suprir esse ego infinito que a gente tem. Como a gente perde”, continuou o artista.

“Dessa vez, quando eu vi que o amor da minha vida estava indo embora de verdade por uma parada fútil, mais uma vez. Eu entendi de verdade o quanto nada de carros, nada de números importa. Como a gente perde pessoas que a gente ama por coisas tão idiotas. Seria muito lindo se a gente viesse aqui, desse beijo e a gente voltasse. Só que dessa vez nem eu quero isso. Eu só quero que ele entenda o quanto eu estou disposto no dia a dia a mudar e amar ele, não para a internet, mas dessa vez para ele”, disse, emocionando os convidados do evento.

"Lucas, não importa o tempo que você precisa, eu estou disposto a esperar. Quando você há 13 anos me quis feinho e pobre. Então hoje quando me vi perdendo você que é o grande amor da minha vida, por coisas tão imbecis, eu digo meu Deus, pode me tirar tudo, mas não pode me tirar o grande amor da minha vida que é você", finalizou, deixando o ex-marido em lágrimas.

Confira o discurso de Carlinhos Maia para Lucas Guimarães: