Camila Queiroz aproveita o domingo no Grande Prêmio de São Paulo da F1

Atriz Camila Queiroz mostra bastidores de seu domingo com muita velocidade em Interlagos

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 20h33

Neste domingo, 13, aconteceu o Grande Prêmio de São Paulo, corrida realizada pela Fórmula 1, no circuito de Interlagos. E quem marcou presença no evento de alta velocidade foi a atriz Camila Queiroz (29), junto de seu amado, Klebber Toledo (36) e Enzo Celulari (25).

“INTERLAGOS/22”, escreveu a artista na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela optou por um look bem confortável, com um cropped branco, ostentando a barriguinha chapada, e uma calça jeans básica. Além de uma jaqueta de couro preta.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com o domingão de alta velocidade da atriz. “Que mulher”, “Perfeita”, “Maravilhosa”, comentaram alguns seguidores da morena. “Linda desse jeito, se tiver concurso musa do Hexa, eu voto em você”, brincou outro internauta. "A idade te faz cada vez mais linda", exclamou uma outra.

Veja a publicação de Camila Queiroz no autódromo de Interlagos, curtindo um final de semana com a Fórmula 1:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)



Camila Queiroz aposta em cropped com amarração e exibe cinturinha em Fernando de Noronha

Camila Queiroz publicou em seu perfil no Instagram uma sessão de fotos onde utiliza um look no estilo boho chic em uma das praias do local.

O boho chic faz referência aos visuais despojados popularizados pelo movimento hippie na Europa durante os anos 1970. Do inglês bohemian, boho quer dizer boêmio. Isso porque toda a estética foi inspirada no espírito alegre, descontraído e livre dos artistas, músicos e escritores britânicos da década de 1920.

As roupas no estilo boho também têm influência de outras culturas e estilos, como o rock, folk, country e gipsy (cigano). Isso pode ser facilmente observado no uso de ankle boots, kimonos e ponchos, peças em couro e com pelos, modelagens longas e amplas, além dos acessórios com pedras naturais e penas.