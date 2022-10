Bruna Marquezine e Xolo Mariduena chegam juntos em première de filme da DC

O atores de Besouro Azul, Bruna Marquezine e Xolo Mariduena marcaram presença na estreia do filme Adão Negro

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 12h12

Bruna Marquezine (27) desembarcou em Nova York para a première do filme Adão Negro, da DC Films. A atriz marcou presença no evento acompanhada de Xolo Mariduena (21), seu par romântico em Besouro Azul.

Esbanjando simpatia, os artistas posaram juntos no tapete vermelho e tiraram fotos com fãs.

Nas redes sociais, os internautas viralizaram os vídeos de Bruna e Xolo chegando juntos e conversando com as pessoas em volta.

Nos Stories do Instagram, a brasileira chegou a compartilhar registros do ambiente onde aconteceu a première, porém sem exibir o look ou a companhia do amigo.

Os dois se conheceram no set de Besouro Azul, novo filme da DC em que viverão um par romântico. Eles se tornaram muito amigos durante as gravações e o ator viajou ao Brasil para dias de férias ao lado da atriz logo após o fim das filmagens. Apesar de rumores de romance entre os dois, a brasileira já chegou a afirmar que o ator é atualmente um de seus melhores amigos.

Fofos demais! 🥰 Um mimo do Xolo e Bruna na premiere de Adão Negro.



📸 | lucasvalandro via story pic.twitter.com/JyuzjSw0Jf — Xolo Maridueña Brasil (@xolombrasil) October 13, 2022

Olha eles atriz @BruMarquezine e o ator @Xolo_Mariduena chegando na premiére do filme #blackadam em New York 😍😍🥰🥰👑👑 pic.twitter.com/qOWV6lxSgV — Erikkalux (@ErikalucianaSo1) October 13, 2022

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña na première de #BlackAdam em NY pic.twitter.com/tUyZV8Wbxb — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) October 13, 2022

