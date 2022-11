Bruna Marquezine curte noitada com companhia especial

Bruna Marquezine escolhe vestido decotadíssimo para prestigiar um evento na companhia de Xolo Maridueña

A atriz Bruna Marquezine (27) aproveitou a noite da última quarta-feira, 24, em ótima companhia. A estrela foi fotografada novamente ao lado do ator Xolo Maridueña (21), com quem atuou no filme inédito Besouro Azul em Hollywood, nos Estados Unidos. Os dois fazem aparições juntos desde o final das gravações.

O rapaz está curtindo as férias no Brasil e acompanhia Bruna em vários eventos. Tanto que já surgiram rumores de que eles estariam vivendo um affair, mas nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto.

Para a noite especial, Bruna Marquezine esbanjou sensualidade na escolha do seu look. A beldade escolheu um vestido preto nada básico com alças finas e decote poderoso.

Fotos: Araújo / AgNews

Bruna Marquezine revela que descurtiu post sobre Neymar Jr

Nesta semana, Bruna Marquezine respondeu ao comentário de uma seguidora sobre uma curtida que fez em uma piada sobre Neymar Jr. Ela se defendeu ao dizer que curtiu o post sem querer e não viu que era sobre o ex-namorado. v

A fã escreveu: “Poucos dias atrás ela mostrou que não supera nunca com a curtida sobre imposto de renda do ex. Então, se ela não supera, quem vai?”. Ao ver isso, Marquezine respondeu no Twitter. “Eu não vi. Era o último slide de 10. Devo ter visto metade dos memes, achei algum engraçado e curti. Quando vi aqui no Twitter que tinha 'curtido' fiz questão de ir descurtir, mas vocês não pararam de repercutir até virar notícia, porque vocês gostam dessa associação. O quão difícil é aceitar e respeitar o que eu venho dizendo há anos?”, questionou.