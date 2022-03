Assumiram? Thais Braz e Gui Napolitano beijam muito no Lollapalooza

Após boatos de affair, Thais Braz e Gui Napolitano não esconderam em evento que estão juntos

Parece que os ex-BBBs Thais Braz e Gui Napolitano estão juntos mesmo!

Sem esconder, após boatos de affair, o casal surgiu coladinho e se beijando muito no segundo dia de Lollapalooza neste sábado, 26.

Ao posarem para as fotos, os influenciadores se abraçaram e demonstraram carinho para as câmeras sem vergonha nenhuma.

Recém-operada da testa, Thais Braz apareceu com um look ousado todo em preto. De barriga de fora e botas, a ex-BBB chamou a atenção ao ainda surgir com luvas.

Nas últimas semanas, ela e Gui Napolitano foram flagrados se beijando no show da dupla Mateus e Kauan.

Veja as fotos de Thais Braz e Gui Napolitano no Lollapalooza:

