Juliette, Pocah, Bruna Marquezine e outros convidados marcaram presença no show no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 10h42

Neste domingo, 23, a cantora Anitta (28) agitou o Rio de Janeiro com um show especial!

A cantora fez um show do bloco pré-carnaval Ensaios da Anitta, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro e reuniu diversas celebridades no evento.

Anitta apostou em um look ousado de morcego sexy, uma referência ao seu próximo lançamento e chamou atenção no show no Rio de Janeiro.

A ganhadora do BBB 21, Juliette (32) marcou presença no evento e curtiu o show da amiga, Anitta da melhor forma ao lado de Pocah.

Após o perrengue, Gkay também conseguiu chegar a tempo do ensaio pré-carnaval e aproveitou o show de Anitta ao lado dos amigos.

Bruna Marquezine (26) foi uma das convidadas que surpreenderam. A atriz esteve na plateia vip do show de Anitta e curtiu o evento ao lado de Rafa Kalimann (28).

Xand Avião, Dilsinho, L7NNON e o grupo Tchakabum subiram ao palco e agitaram o primeiro Ensaios da Anitta de 2022.

- Após quase perder show de Anitta, GKay arranja jatinho e surge no local: "Só se vive uma vez"

Anitta reúne convidados especiais em show no Rio de Janeiro:

Marcelo Sá Barretto/Agnews

Marcelo Sá Barretto/Agnews

Marcelo Sá Barretto/Agnews

Marcelo Sá Barretto/Agnews

Marcelo Sá Barretto/Agnews