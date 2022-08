Anitta conta sobre sua ansiedade para brilhar no VMA

No tapete vermelho do VMA, Anitta conta que não conseguiu dormir na última noite antes de sua apresentação na premiação

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 20h29

A cantora Anitta arrasou durante a sua passagem pelo tapete vermelho do VMA neste domingo, 28. Ela vai se apresentar na premiação e também está indicada em uma das categorias com a música Envolver.

A estrela escolheu um vestido da grife Schiaparelli para o evento e deixou os fãs encantados. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou sobre a sua ansiedade. “Eu estou superfeliz, não consegui dormir. Só peguei no sono às 3h da manhã. Eu estou meio ansiosa, talvez, para hoje. Acho que a galera vai ficar bem surpresa, trouxe uma surpresinha para o final da minha apresentação. Espero que a galera ame! Estou bem emocionada de estar aqui hoje. É a primeira vez do Brasil e estou no clima de Copa do Mundo”, disse ela.

Além disso, na MTV, Anitta comentou sobre o sucesso da música Envolver. “Minha música chegou no primeiro lugar este ano, então é muito importante para mim. E as pessoas vão se surpreender bastante porque terei um momento brasileiro na apresentação”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Música Envolver, de Anitta, recebe 1 milhão de streams por dia

Após estourar nas paradas de sucessos, a música Envolver voltou a atingir a marca de 1 milhão de streams diários. Neste final de semana, a canção alcançou a marca de 1.070.757 streams em 24 horas, ficando na posição 141 do chart global.