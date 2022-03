Yasmin Brunet chama atenção no Lollapalooza com look transparente e todo recortado

Modelo Yasmin Brunet elegeu vestido ousado para segundo dia do evento e roubou a cena

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 20h14

A modelo Yasmin Brunet (33) impressionou no segundo dia de Lollapalooza.

Para este sábado, 26, a atriz apostou em um look com transparência e chamou a atenção no lounge do evento em São Paulo.

Usando o vestido transparente com recortes, Yasmin Brunet surgiu poderosa e cheia de atitude com a peça combinada com botas.

Veja o look de Yasmin Brunet no Lollapalooza:

Foto: AgNews

Já para o primeiro dia de Lollapalooza, a loira - que está solteira após o fim do casamento com Gabriel Medina (28) - elegeu outra peça com transparência, um body preto, que deixou à mostra um top verde que combinada com a calça.