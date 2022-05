Virginia Fonseca usa sapato caríssimo na festa da filha; saiba o valor

No aniversário de Maria Alice, Virginia Fonseca esbanjou estilo e luxo ao surgir com um calçado de mais de R$ 10 mil

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 09h33

O aniversário da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe foi um grande evento luxuoso em Goiânia (GO) nesta segunda-feira, 30.

Claro que a influenciadora digital escolheu um look do nível do evento e impressionou ao surgir com sapatos grifados na comemoração.

Combinando roupa com Maria Alice e Zé Felipe, Virginia Fonseca apareceu com um vestido lilás e sandálias da mesma cor da marca Versace que custam cerca de R$ 11.100.

Virginia Fonseca e Zé Felipe descobrem sexo do bebê no aniversário de Maria Alice

Grávida, Virginia Fonseca descobriu o sexo de seu segundo bebê durante a festa da primogênita. Na comemoração, a influenciadora ainda revelou o nome da criança.

A nora de Leonardo contou que mudou de ideia e resolveu saber antes do nascimento o sexo do segundo filho.

Além de surpreender os internautas com a novidade, o casal ainda impressionou a todos com a festa de tema Tutti-frutti, apelido carinhoso de Maria Alice.

No evento, os seis filhos de Leonardo se encontraram e posaram para um clique encantador.