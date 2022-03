Toda elegante, Lívian Aragão chama atenção ao visitar igreja no Rio de Janeiro

Com look comprido e elegante, atriz Lívian Aragão chama atenção durante visita a uma igreja na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 13h50

Cheia de charme e estilo, Lívian Aragão (23) esteve nesta quinta-feira, 24, ao lado da sua família em uma igreja localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Junto do pai famoso, o humorista Renato Aragão (87), e da mãe Lilian (54), a atriz conheceu o templo religioso e se impressionou com a grandiosidade do lugar.

Em seu perfil no Instagram, a artista mostrou o look todo elegante que escolheu para conhecer o local. "Hoje visitei uma das igrejas mais lindas do Brasil! Quando entrei para visitar, senti uma paz enorme e me sinto renovada", escreveu ela.

"Obrigada pela tour @igrejadejesuscristo.jovens. Visita inesquecível!", postou Lívian Aragão que foi elogiada na internet pelo modelito dela e por sua beleza. "Linda de verdade!", comentou um dos seguidores da artista.

Veja o estilo da Lívian Aragão!