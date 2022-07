Ticiane Pinheiro surge toda estilosa em plantação de café

Apresentadora Ticiane Pinheiro esbanjou estilo ao apostar em look marrom para visitar local que produz café

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 10h45

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) voltou ao trabalho após curtir férias com a família viajando para Campos do Jordão, em São Paulo, e no Ceará.

Nesta terça-feira, 05, a jornalista mostrou uma gravação para o Hoje em Dia e surpreendeu ao surgir toda estilosa em uma plantação de café.

Com uma peneira na mão, Ticiane Pinheiro surgiu plena mexendo nos grãos. Vestindo um conjuntinho marrom com botas, ela esbanjou estilo no local.

"Você sabe como é feito o cafezinho que está na nossa mesa todas as manhãs? No “Truque das Coisas” de hoje eu vou mostrar tudo para voces, desde a colheita, até o café chegar na nossa mesa

Uma matéria deliciosa jajá para voces", contou ela na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram a esposa de César Tralli (51). "Mulher linda", elogiaram os seguidores. "Belíssima", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro encantou ao surgir combinando biquíni com a filha caçula, Manuella (2), na praia.

Ticiane Pinheiro surge toda estilosa em produção de café; veja: