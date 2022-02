Ticiane Pinheiro monta look com cropped e deixa à mostra barriga chapada: ''Lindona''

Apresentadora Ticiane Pinheiro esbanjou beleza ao apostar em look casual estiloso e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 11h43

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) esbanjou estilo e beleza com mais um look do dia!

Nesta sexta-feira, 18, a apresentadora do Hoje Em Dia fechou a semana se embelezando para fazer um trabalho fora das telinhas e chamou a atenção.

Toda produzida, Ticiane Pinheiro posou toda estilosa na sala de seu apartamento em São Paulo, onde mora com César Tralli (51).

Usando um cropped nada básico e jeans de cintura alta, a loira mostrou suas curvas sequinhas nas peças. "SEXTOUUUUU. Sexta feira cheia de reuniões", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas não deixaram de admirá-la. "Lindona", elogiaram. "Arrasou", aprovaram outros.

Ainda recentemente, Ticiane Pinheiro impressionou em sua rede social ao compartilhar uma foto de ensaio de biquíni.

Veja o look de Ticiane Pinheiro: