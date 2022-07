Ticiane Pinheiro exibe silhueta impecável em look recortado e arrasa

Apresentadora Ticiane Pinheiro esbanjou beleza e curvas sequinhas em macacão com aberturas

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 11h25

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) mostrou toda sua boa forma com muito estilo nesta terça-feira, 26, ao aparecer usando um macacão recortado.

Vestindo a peça de cor verde e cheia de elegância, a esposa de César Tralli (51) exibiu sua silhueta sequinha de forma impecável ao fazer os registros nos corredores da Record TV.

"Bom dia. Já estamos ao vivo no @hojeemdia", avisou Ticiane Pinheiro aos seus seguidores que já estava trabalhando no programa matinal.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a loira de elogios. "Linda, arrasou", aprovaram os fãs. "Sempre maravilhosa", disseram outros ao observarem a jornalista.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro surpreendeu ao apostar em um look decotadíssimo para comandar o Hoje em Dia.

Ticiane Pinheiro celebra aniversário da caçula Manuella com grande festa

No início do mês, Ticiane Pinheiro e César Tralli comemoram os três anos da filha Manuella. Com um festão temático cheio detalhes delicados, o casal recebeu amigos e familiares em um buffet de São Paulo.

Em sua rede social, a apresentadora impressionou ao mostrar que a herdeira caçula teve vários looks para o seu aniversário.

