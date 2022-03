Ticiane Pinheiro combina look com as filhas em aniversário e encanta demais

Apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao surgir em evento vestindo look da mesma cor que das herdeiras

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 09h24

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) encantou com um novo clique com as filhas!

Neste domingo, 20, a loira foi com as herdeiras, Rafaella Justus (12) e Manuella (2), em um aniversário e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Todas de vermelho e branco, as três encantaram com tanto charme e beleza. "Dia de festa", compartilhou Ticiane Pinheiro.

Nos comentários, os seguidores admiraram o registro cheio de fofura. "É amor demais numa foto só! Haja coração", escreveu César Tralli (51). "Que lindas", elogiaram os internautas.

Ainda no último fim de semana, Ticiane Pinheiro impressionou ao surgir toda arrumada em um casamento.

Recentemente, a apresentadora da Record TV arrancou mais elogios na rede social ao esbanjar boa forma em um dia no clube com a esposa de Fausto Silva (71).

Veja o look de Ticiane Pinheiro e das filhas: