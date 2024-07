Thyane Dantas surpreende com look com chinelo simples: 'Daquelas antigas'

Esposa de Wesley Safadão, Thyane Dantas, surpreende ao colocar chinelos simples em look cheio de estilo; influenciadora chamou a atenção com escolha

A esposa de Wesley Safadão, Thyane Dantas, chamou a atenção ao compartilhar fotos usando um look inusitado. Curtindo férias com a família no interior, a influenciadora apareceu com peças confortáveis, mas cheias de estilo. A eleita do cantor então surpreendeu com a escolha de seu calçado: chinelos.

Isso mesmo, apesar de ter muito dinheiro e sempre usar itens de grife, Thyane Dantas chamou a atenção ao aparecer com um modelo bem simples de chinelo, daquele branco com tiras azul-claro. A escolha da mulher do artista então deu o que falar entre os internautas.

"O chinelin dela … não tem igual no mundo a simplicidade a luz e a paz que você transmite é surreal …por mais pessoas assim que enchem nossos olhos ao passar pelo feed entenda te amo", declararam. "Linda! A havaianas daquelas antigas", notaram outros o look que ela montou com o calçado, saia colorida com listras e camisetão.

Ainda na última semana, Thyane Dantas encantou ao compartilhar um vídeo com sua filha mais velha com Wesley Safadão, Ysis, de 9 anos. No registro, a primogênita da famosa impressionou ao surgir falando em inglês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thyane Dantas (@thyane)

Wesley Safadão abre a intimidade e mostra momentos em família

O cantor Wesley Safadão mostrou como está curtindo as férias dos filhos. Em sua rede social, o artista abriu a intimidade nesta quarta-feira, 10, e compartilhou alguns registros se divertindo com os três herdeiros, Yhudy Lima, da relação com Mileide Mihaile, e Ysis e Dom, do casamento atual com Thyane Dantas.

Além de aparecer brincando com as crianças, o famoso surgiu em clima de romance com a esposa em um barco. Wesley Safadão ainda postou um vídeo pulando da embarcação com amada. O cantor então falou sobre estar tendo dias muito bons ao lado de sua família. Veja os registros aqui.