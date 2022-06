Thais Fersoza exibe silhueta impecável em look de frio: ''Linda demais''

Cheia de estilo, Thais Fersoza registrou look de frio em foto no espelho e recebeu elogios

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 10h13

Mais um look de Thais Fersoza (38) chamou a atenção dos internautas! Nesta terça-feira, 14, a artista compartilhou fotos feitas no espelho e se destacou com a roupa de frio escolhida para o momento.

Usando calça de cintura alta com cinto e camiseta de mangas com gola, Thais Fersoza surgiu deslumbrante exibindo uma silhueta impecável. "Do jeito que eu gosto, com quem eu amo, no lugar dos sonhos… #Queria Amém?!? AMÉM!", escreveu ela na legenda.

Não demorou para a esposa de Michel Teló (41) receber muitos elogios dos seguidores. "Linda demais", disseram. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Thais Fersoza desabafou ao ter que ficar longe do esposo após ele testar positivo para a covid-19. Logo após se curar, o cantor aproveitou para fazer um passeio com a família em um shopping do Rio de Janeiro.

Thais Fersoza exibe silhueta impecável em look de frio: